Cannizzaro presenta le sue liste e sfida gli avversari | Grazie state aumentando i miei consensi
Francesco Cannizzaro ha presentato le sue liste in piazza Duomo, scegliendo di confrontarsi pubblicamente con i suoi avversari. La presentazione si è svolta nello stesso luogo dove aveva aperto la campagna elettorale di un altro candidato, in un’occasione precedente. Cannizzaro ha ringraziato i sostenitori, affermando che l’aumento dei consensi è legato alle sue liste. La manifestazione ha coinvolto i candidati delle due liste del centrodestra.
Dopo piazza De Nava, piazza Duomo. Francesco Cannizzaro sceglie il confronto diretto con la stessa location dell'apertura di campagna elettorale di Mimmo Battaglia per presentare i candidati delle due liste del centrodestra che sono sua diretta espressione. Nell'intensa giornata odierna, dopo il.🔗 Leggi su Reggiotoday.it
Notizie correlate
Leggi anche: Elezioni comunali, la Lega presenta le sue liste: "Pronti a essere protagonisti"
Battaglia sfida Cannizzaro: zero trasformismi nelle listeReggio Calabria vive un momento di forte tensione politica in vista delle prossime elezioni amministrative.