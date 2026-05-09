Cannizzaro presenta le sue liste e sfida gli avversari | Grazie state aumentando i miei consensi

Francesco Cannizzaro ha presentato le sue liste in piazza Duomo, scegliendo di confrontarsi pubblicamente con i suoi avversari. La presentazione si è svolta nello stesso luogo dove aveva aperto la campagna elettorale di un altro candidato, in un’occasione precedente. Cannizzaro ha ringraziato i sostenitori, affermando che l’aumento dei consensi è legato alle sue liste. La manifestazione ha coinvolto i candidati delle due liste del centrodestra.

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