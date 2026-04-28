Elezioni comunali la Lega presenta le sue liste | Pronti a essere protagonisti

La Lega ha annunciato la presentazione delle sue liste per le prossime elezioni comunali in Campania. Il coordinatore regionale ha dichiarato che la formazione è pronta a partecipare attivamente alla competizione elettorale, con la lista denominata “Liberi e Forti”. La lista rappresenta ufficialmente il partito e sarà presente nelle candidature a livello locale. La presentazione si è tenuta in una delle città coinvolte nell’area.

"Siamo pronti a vivere una stagione da protagonisti”. Così il coordinatore regionale della Lega, Gianpiero Zinzi, annuncia la partecipazione del carroccio alle competizioni elettorali delle amministrative in Campania, con la lista “Liberi e Forti”, espressione proprio della Lega, presentata a.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Elezioni comunali, Avs presenta le liste con la deputata PiccolottiPresentata al Teatro Metropolitano la lista di Avs a sostegno del candidato sindaco del centrosinistra Domenico Battaglia alle elezioni comunali di... Elezioni comunali, Dario Rollo presenta la sua squadra: due liste, 48 candidati per "cambiare Cascina"Sono in tutto 48, suddisivisi in due liste da 24 componenti ciascuna: gli aspiranti e le aspiranti consiglieri e consigliere comunali che sostengono... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Senigallia, la Lega cala l'asso della continuità: tra grandi opere e sicurezza, ecco la squadra per il futuro; Elezioni comunali Chieti 2026, presentate le liste: Colantonio sostenuto da Lega, UDC e Azione Politica; Cascina, verso le amministrative: a tu per tu con Donatella Legnaioli; Elezioni comunali 2026 a Cividale del Friuli: la lista Lega Cividale. Elezioni comunali a Porto Torres, si scaldano i motoriPorto Torres si prepara alle elezioni comunali con la fase politica che entra nel vivo e le coalizioni impegnate nelle candidature. sassarioggi.it VERSO LE COMUNALI CASERTA - La ‘prelazione’ della Lega sul sindaco, i civici e i politici TUTTI I NOMI in corsa per la fascia16:53:57 CASERTA. Caserta si prepara alle elezioni comunali del 2027 in un clima segnato dallo scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni camorristiche e dalla recente sentenza del Tribunal ... casertafocus.net PAPASIDERO, “ENERGIE 4.0”: CONTE RILANCIA TRA CONTINUITÀ E FUTURO Elezioni comunali 2026: il sindaco uscente Fiorenzo Conte presenta la squadra e il programma, puntando su sviluppo sostenibile e servizi https://www.calabriainchieste.it/2026/ - facebook.com facebook #Elezioni comunali in #Toscana, migliaia in corsa, la carica dei candidati. “Vince chi pensa ai problemi concreti” x.com