Cane domestico sbranato e portato via da un lupo

Nella mattina del 7 maggio, a Sofignano, frazione del Comune di Vaiano in provincia di Prato, un cane di piccola taglia è stato attaccato e portato via da un lupo. L’episodio è avvenuto in un'area abitata e il proprietario ha riferito che il cane è stato sbranato durante l’aggressione. Sul posto sono intervenuti i servizi di emergenza e le autorità locali.

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Un cane di piccola taglia è stato aggredito e portato via da un lupo. È successo a Sofignano (una frazione del Comune di Vaiano, in provincia di Prato) nella mattina dello scorso 7 maggio. Il Comune, in una nota diramata nelle scorse ore, ha fatto sapere che le autorità competenti sono state.🔗 Leggi su Firenzetoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video IL NOSTRO CANE È DIVENTATO UN LUPO MANNARO! Notizie correlate "Un lupo ha portato via il mio cane". L’episodio alle Fornaci di SofignanoPaura, nella mattinata di giovedì scorso, per una signora residente a Sofignano, nella zona tra San Gaudenzio e Le Fornaci, stava camminando con il...