Campioni si Diventa oggi la conclusione del progetto al ' Vanvitelli-Stracca-Angelini'
Oggi si è concluso il progetto “Campioni si Diventa” presso l'Istituto Superiore Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona. Le classi del triennio dell’indirizzo agrario hanno partecipato alle attività previste dal progetto, che mirava a coinvolgere gli studenti in iniziative legate al settore. La cerimonia di chiusura si è svolta presso la scuola, con la partecipazione di studenti e insegnanti.
ANCONA – Si è concluso oggi il progetto “Campioni si Diventa”, che ha visto coinvolte le classi del triennio dell’indirizzo agrario dell’Istituto di Istruzione Superiore Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona. Una mattinata speciale all’Auditorium dell’Istvas di Ancona, tra sport, valori e.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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