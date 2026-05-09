Campioni si Diventa oggi la conclusione del progetto al ' Vanvitelli-Stracca-Angelini'

Oggi si è concluso il progetto “Campioni si Diventa” presso l'Istituto Superiore Vanvitelli Stracca Angelini di Ancona. Le classi del triennio dell’indirizzo agrario hanno partecipato alle attività previste dal progetto, che mirava a coinvolgere gli studenti in iniziative legate al settore. La cerimonia di chiusura si è svolta presso la scuola, con la partecipazione di studenti e insegnanti.

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