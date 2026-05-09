In Campania, è stata creata una rete dedicata alla tutela e alla promozione delle rievocazioni storiche. Questa iniziativa mira a sostenere le attività legate agli eventi culturali nei borghi e nelle località storiche della regione. Il nuovo direttivo regionale è stato costituito da un gruppo di responsabili incaricati di coordinare le attività e di valorizzare le tradizioni locali. La rete si propone di favorire lo sviluppo economico attraverso queste manifestazioni.

? Punti chiave Come cambierà l'economia dei borghi grazie a questa nuova rete?. Chi sono i responsabili che guidano il nuovo direttivo regionale?. Perché la ricerca storica è fondamentale per evitare la dispersione culturale?. Come influirà questo coordinamento sul turismo nelle zone meno conosciute?.? In Breve Direttivo composto da Giuseppe Serroni, Giuseppe Netti, Davide De Angelis e tre consiglieri.. Modello ispirato a reti già attive in Veneto, Toscana, Lazio, Umbria, Calabria, Emilia Romagna e Marche.. Obiettivo stimolare turismo di prossimità per ristorazione, accoglienza e artigianato nei borghi campani.. Dialogo previsto con istituzioni regionali e ministeriali per una programmazione turistica strutturata.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Campania: nasce la rete per difendere le rievocazioni storiche

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