Rievocazioni storiche è scontro Lega all' attacco | La sinistra mortifica un' eccellenza umbra

Nell'Umbria si apre un nuovo fronte tra le forze politiche di centrodestra e centrosinistra, questa volta sul tema delle rievocazioni storiche. La Lega Umbria, che fa parte della minoranza in consiglio regionale, ha criticato la giunta di centrosinistra guidata da Stefania Proietti, accusandola di aver mortificato un evento ritenuto di eccellenza per la regione. La discussione riguarda quindi il sostegno e la valorizzazione delle manifestazioni storiche locali.

Nuovo fronte nello scontro tra il centrodestra e il centrosinistra in Umbria. La Lega Umbria, parte della minoranza in consiglio regionale, attacca la giunta di centrosinistra di Stefania Proietti sulle rievocazioni storiche. Secondo il parlamentare e sindaco di Nocera Umbra, Virginio Caparvi.🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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