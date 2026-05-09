Camera di Commercio Salerno formazione digitale gratuita per le aziende turistiche

La Camera di Commercio di Salerno ha avviato un programma di formazione gratuita rivolto alle aziende del settore turistico. I corsi riguardano temi come Smart Destination e Smart Hospitality, con un focus sull’uso dell’intelligenza artificiale e sulla gestione della reputazione online. L’obiettivo è fornire strumenti pratici per migliorare i servizi e le strategie digitali delle imprese del turismo locale.

Smart Destination e Smart Hospitality, Intelligenza artificiale e reputazione online. Sono questi i temi su cui PIDMed – Punto Impresa Digitale Mediterraneo, struttura operativa della Camera di Commercio di Salerno in partnership con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, ha costruito il corso “Turismo 5.0.” destinato alle aziende della provincia di Salerno. Il programma, realizzato nell’ambito del Piano Nazionale Transizione 5.0 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, prevede tre sessioni in presenza l’ 11, il 15 e il 20 maggio 2025 presso la sede della Camera di Commercio di Salerno, in via G. Clark 1921, pensate non come lezioni frontali ma come laboratori operativi.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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