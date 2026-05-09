Cambia l’aria in città A Venezia la destra con l’acqua alla gola

A Venezia, alle ultime elezioni regionali, il centrosinistra ha ottenuto una vittoria di circa 400 voti rispetto alla coalizione di destra. La città si è distinta rispetto al risultato regionale, dove la destra aveva ottenuto una vittoria schiacciante nel Veneto. La differenza di pochi voti ha portato a un risultato diverso rispetto alle tendenze emerse nel resto della regione.

Comunali Solo un veneziano su tre promuove la giunta uscente di Brugnaro. Che candida il suo delfino Venturini Comunali Solo un veneziano su tre promuove la giunta uscente di Brugnaro. Che candida il suo delfino Venturini Alle regionali dello scorso novembre il centrosinistra, ampiamente sconfitto in Veneto, ha vinto a Venezia per 400 voti. E ora si presenta alle elezioni comunali del 24 e 25 maggio nella città più importante al voto con un vantaggio ancora più ampio, stando agli ultimi sondaggi che vedono il candidato progressista Andrea Martella tra il 47 e il 48% e quello di centrodestra Simone Venturini, braccio destro del sindaco uscente Brugnaro, tra il 41 e il 42%.🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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