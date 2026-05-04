Calciomercato Inter LIVE | Rebus sul futuro di De Vrij Bastoni e Barcellona parla Marotta

Sul calciomercato dell'Inter si susseguono aggiornamenti in tempo reale, con focus sul futuro di un difensore ancora in bilico. Tra trattative, incontri e voci di mercato, si seguono anche le questioni relative a un altro difensore e i possibili sviluppi con il Barcellona. La redazione di Inter News 24 fornisce aggiornamenti continui sulle trattative, senza lasciare spazio a ipotesi o commenti, riportando solo fatti e sviluppi concreti.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – LUNEDI’ 04 MAGGIO Scudetto Inter, Marotta a ruota libera: «Con Fabregas ci fu solo un contatto preliminare e su Chivu mai avuto dubbi.🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Rebus sul futuro di De Vrij. Bastoni e Barcellona, parla Marotta Notizie correlate Ultimissime Inter LIVE: Bastoni vuole il Barcellona, incerto il futuro di De Vrijdi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Festa Inter con il rebus Bastoni, le parole di Ausilio e Marotta: Non nascondo l'interesse del Barcellona; Calciomercato Serie B – Cesena forte su Angelo Fusco: gli scenari; Calciomercato Lazio, avanti tutta con i rinnovi: i nomi in lista; Calciomercato Cesena – Casting DS: oltre a Pederzoli spunta un nuovo profilo. Festa Inter con il rebus Bastoni, le parole di Ausilio e Marotta: Non nascondo l'interesse del BarcellonaLe ultime sul futuro del difensore centrale dell'Inter. msn.com Calciomercato Inter: Alessandro Bastoni ha aperto al trasferimento al Barcellona ma rimane un grande ostacolo nell’operazioneCalciomercato Inter: Alessandro Bastoni ha aperto al trasferimento al Barcellona ma rimane un grande ostacolo nell'operazione ... calcionews24.com Calciomercato Inter, dopo lo scudetto arriva la rivoluzione: i nerazzurri vogliono dominare anche in Europa 404 page not found - facebook.com facebook Calciomercato Inter, i giocatori in scadenza dopo lo scudetto: chi va e chi resta #SkySport #SkyCalciomercato x.com