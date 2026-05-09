Sul fronte del calciomercato dell'Inter, si susseguono aggiornamenti su diverse trattative in corso. Tra le notizie più recenti, si parla della possibilità che Calha possa restare in rosa, mentre Bastoni sembra destinato a confermarsi nel club. Inoltre, si continuano a seguire le voci legate a Nico Paz, considerato un obiettivo di mercato. In tempo reale, vengono riportate indiscrezioni, incontri e affari ormai conclusi.

Inter News 24 Ecco tutte le trattative di calciomercato Inter live: indiscrezioni, incontri e affari conclusi. Seguile in diretta con noi. Il calciomercato Inter non dorme mai. La politica del club tiene tutti in attività durante l’anno, al fine di individuare i profili giusti in caso di potenziamento dell’organico, pensando sempre in prospettiva. Le operazioni di mercato vengono pianificate dal direttore sportivo Piero Ausilio in condivisione con l’amministratore delegato Beppe Marotta e il tecnico della prima squadra Cristian Chivu. Di seguito tutte le ultimissime calciomercato Inter in tempo reale. Ultimissime calciomercato Inter – LIVE. Ultimissime calciomercato Inter – SABATO 09 MAGGIO Futuro di Calhanoglu a sorpresa: contatti con l’Inter! Adesso la situazione cambia.🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Calciomercato Inter LIVE: Calha può rimanere, Bastoni verso la permanenza, sogno Nico Paz

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