Dal 8 al 13 maggio, gli appassionati di calcio internazionale potranno seguire in diretta su Sky e streaming su NOW le partite di Premier League, Ligue 1, Bundesliga e Zweite Bundesliga. La settimana vedrà sfide di alto livello provenienti da alcuni dei campionati più seguiti in Europa, offrendo agli spettatori un'ampia scelta di incontri e aggiornamenti sui risultati.

Il meglio del calcio internazionale è sempre su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 8, a martedì 13 maggio in scena la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca, la Ligue 1 francese e la Zweite Bundesliga. PREMIER LEAGUE – Continua la corsa al titolo in Premier League con la 36ª giornata di campionato; il sabato del calcio inglese si apre alle 13.30 con Liverpool-Chelsea (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K), continua con le sfide delle 16: Sunderland-Manchester United (Sky Sport Calcio), Fulham-Bournemouth (Sky Sport 255), Brighton-Wolverhampton (Sky Sport 256) e si conclude alle 18.30 con Manchester City-Brentford (Sky Sport Calcio e Sky Sport 4K).🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Calcio Estero live Sky e NOW (8 - 13 Maggio 2026) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

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