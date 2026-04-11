Dal 10 al 13 aprile, gli appassionati di calcio internazionale potranno seguire le partite di Premier League, Bundesliga e Ligue 1, trasmesse in diretta su Sky e disponibili in streaming su NOW. La programmazione prevede incontri di club di vertice di ciascuna delle tre principali leghe europee, offrendo un ricco carnet di partite per gli appassionati che vogliono seguire da vicino le sfide più interessanti del weekend.

Un nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW. Da venerdì 10,a lunedì 13 aprile in campo la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese. PREMIER LEAGUE - In Inghilterra si torna in campo per la 32ª giornata di Premier League. Si parte venerdì alle 21 con la sfida tra West Ham e Wolverhampton (Sky Sport Max). Sabato in scena quattro partite: alle 13.30 Arsenal-Bournemouth (Sky Sport Mix e Sky Sport 4K), alle 16 lo scontro diretto in chiave Europa tra Brentford ed Everton (Sky Sport Max e Sky Sport 259) e il match Burnley-Brighton (Sky Sport Mix), alle 18.30 Liverpool-Fulham (Sky Sport Uno e Sky Sport 4K). 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Calcio Estero live Sky e NOW (10 - 13 Aprile 2026) - Premier League, Ligue 1, Bundesliga

Calcio Estero live Sky e NOW (13 - 15 Febbraio 2026) - Premier League, Ligue 1, BundesligaUn nuovo weekend di calcio internazionale da vivere su Sky e in streaming su NOW.

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