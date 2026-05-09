La partita tra Cagliari e Udinese si avvicina, con i rossoblù che possono ottenere la salvezza aritmetica con almeno un punto. La squadra di Pisacane si trova a un passo dalla conquista della permanenza in Serie A. La gara si svolge in un momento cruciale per entrambe le squadre, con i padroni di casa che puntano a consolidare la loro posizione e gli ospiti che cercano punti per migliorare la classifica.

Alla squadra di Pisacane basta un punto per avere la certezza aritmetica di restare in A. Il pronostico e le quote di Cagliari-Udinese Il Cagliari è a un passo dalla salvezza. La squadra di Pisacane - a tre giornate dalla fine del campionato - è a +9 sulla Cremonese terzultima. Ai rossoblù manca un punto per avere certezza aritmetica di restare in Serie A. All'Unipol Domus per la 36esima giornata arriva l'Udinese: fischio d'inizio sabato alle 15. Esposito e compagni sono reduci dallo 0-0 contro il Bologna, gli uomini di Runjaic hanno superato 2-0 il Torino. Scopriamo insieme il pronostico e le quote di Cagliari-Udinese. Numeri alla mano, nelle ultime 13 sfide contro l'Udinese in Serie A, il Cagliari non ha mai segnato più di un gol a partita.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Cagliari-Udinese, il pronostico: i rossoblù sono a un passo dalla salvezza

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