In un momento di crescente tensione sullo stretto di Hormuz, l'Europa si prepara a intervenire ufficialmente per la difesa delle rotte strategiche. Dopo settimane di discussioni e speculazioni, le autorità europee hanno deciso di agire concretamente, abbandonando le analisi teoriche e concentrandosi su misure pratiche per tutelare gli interessi continentali in quella regione.

Quasi 200 feriti per gli attacchi dell'Iran contro Israele. Hezbollah fa un morto Mentre in gran parte dell’Italia e dell’Europa ci si perde in analisi surreali, dominate da un odio ideologico verso Donald Trump e Benjamin Netanyahu che oscura la realtà, nel Golfo Persico accadono fatti concreti e clamorosi, che dimostrano come si possa difendere l’economia globale e la libertà di navigazione con azioni militari mirate e determinate. Il primo evento è di giovedì 19 marzo: una batteria Patriot PAC-3 operata da militari greci in Arabia Saudita ha intercettato e abbattuto due missili balistici lanciati dall’Iran contro raffinerie petrolifere saudite. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Su Hormuz è il momento dell'Europa. Basta con le analisi surreali, ora scenda in campo per la difesa

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