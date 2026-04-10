Meteo Matera | tra polvere sahariana e il brusco calo di lunedì

Il meteo nella zona di Matera sta per cambiare drasticamente tra fine settimana e inizio della prossima, con un passaggio repentino da temperature miti a un clima più freddo. Nei prossimi giorni è previsto l’arrivo di polvere sahariana, che interesserà anche la regione, contribuendo a un aumento della visibilità e a condizioni atmosferiche più secche. La variazione si verificherà sia a livello locale che su tutta la penisola.

Il meteo nel territorio materano e in tutta la penisola subirà una trasformazione radicale tra il fine settimana e l’inizio della prossima settimana, con un passaggio repentino da temperature miti a un clima decisamente più rigido. Le previsioni fornite da Giuseppe Loperfido indicano una stabilità temporanea per i prossimi giorni, che lascerà spazio a piogge e un calo termico marcato a partire da lunedì 13 aprile. Matera e la provincia: il dettaglio del weekend tra sole e polvere sahariana. vive o si trova nell’area di Matera, le prossime quarantotto ore presenteranno scenari differenti ma comunque caratterizzati da un clima primaverile. Venerdì 10 aprile, la giornata odierna vede cieli prevalentemente poco nuvolosi, con la possibilità di alcune variazioni nelle ore centrali. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Meteo Matera: tra polvere sahariana e il brusco calo di lunedì Meteo, ciclone di San Valentino sull’Italia: pioggia, vento e brusco calo delle temperatureUn’ondata di maltempo intenso, venti di burrasca, neve anche a quote collinari e temperature in forte diminuzione sta interessando l’Italia per... Meteo Italia: dalla primavera al ritorno dell’inverno, brusco calo termico e vento forteGli ultimi aggiornamenti meteo da Meteo POP: Starter Templates Image - celsius, centigrade, gauge-2125.