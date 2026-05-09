Buffon ricorda | Prima della finale col Barcellona scelsi di far parlare Tevez al mio posto
In un’intervista recente, il portiere ha raccontato di aver deciso di lasciare parlare l’attaccante argentino prima della finale contro il Barcellona. La scelta è stata presa in vista della partita decisiva e riguarda un episodio specifico di comunicazione tra i giocatori. La decisione di affidare a Tevez il compito di parlare è stata annotata come parte di una strategia durante quella competizione.
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