In un’intervista recente, il portiere ha raccontato di aver deciso di lasciare parlare l’attaccante argentino prima della finale contro il Barcellona. La scelta è stata presa in vista della partita decisiva e riguarda un episodio specifico di comunicazione tra i giocatori. La decisione di affidare a Tevez il compito di parlare è stata annotata come parte di una strategia durante quella competizione.

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© Juventusnews24.com - Buffon ricorda: «Prima della finale col Barcellona scelsi di far parlare Tevez al mio posto»

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