Bucci agli Alpini | La città non scrive sui muri vi vuole bene Orgogliosi della vostra presenza

Il sindaco di Genova ha rivolto un messaggio di affetto agli Alpini, sottolineando che la città non scrive sui muri, ma li vuole bene. Ha ricordato come, pochi giorni dopo la tragedia del Ponte Morandi, i volontari si siano immediatamente messi a disposizione, offrendo il loro aiuto. La gratitudine nei confronti degli Alpini è stata espressa pubblicamente, con l’auspicio che continuino a essere vicini alla comunità.

"Alpini: Genova e la Liguria vi vogliono bene. Qualche giorno dopo la tragedia del Ponte Morandi vi siete subito messi a disposizione e siete stati in prima fila per dare una mano, e per questo vi saremo eternamente grati: grazie dunque per quello che avete fatto per noi e per quello che farete.🔗 Leggi su Genovatoday.it

? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX

Notizie correlate

Questa Vuelle fa emozionare i suoi tifosi: "Siamo orgogliosi della vostra mentalità"Andare alla sosta ancora da primi è un bello zuccherino non solo per i giocatori, ma anche per i tifosi, nonostante sappiano che questa sera...

Tatiana Bucci, sopravvissuta ad Auschwitz da bambina, racconta la sua storia agli studenti e alla cittàSabato 21 marzo il Teatro Galli accoglie Tatiana Bucci, una delle due bambine italiane sopravvissute all'orrore di Auschwitz: una testimone vivente...

Altri aggiornamenti

Temi più discussi: Alpini nella city e nei caruggi. Il saluto bipartisan di Salis e Bucci. Un po’ assenti i Genovesi; Alpini, Bucci Confermato il legame profondo con Genova e la Liguria; Genova alza il Tricolore per gli Alpini, via ufficiale alla 97ªAdunata -; La Regione Liguria accoglie gli Alpini con uno stand dedicato: Doveroso omaggio.

Bucci agli Alpini: La città non scrive sui muri, vi vuole bene. Orgogliosi della vostra presenzaL'intervento del presidente della Regione, un messaggio di benvenuto che risponde anche alle polemiche dei giorni scorsi ... genovatoday.it

VIDEO | Bucci canta con gli alpini e scherza: Sono il presidente, veda un po' leiIl simpatico siparietto davanti alla sede della Regione con il gruppo del Coro Soreghina di Genova e il benvenuto alle Penne Nere ... genovatoday.it

Siamo orgogliosi di annunciare i vincitori della primissima edizione dei COMICON VISION AWARDS! Un nuovo progetto firmato COMICON Napoli 2026 nato per celebrare il meglio della creatività visiva contemporanea. Ecco i la prima parte dei vincitori. x.com

È imperativo per il mio benessere che tutti siano super orgogliosi di me reddit