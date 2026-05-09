Il Bologna sta cercando un nuovo difensore centrale per la prossima stagione. Recentemente, Freytes ha superato Otavio in questa corsa, ma le trattative non sono ancora concluse e ci sono altre opzioni sul tavolo. La società rossoblù ha avviato diverse trattative per rafforzare la linea difensiva, mantenendo aperte varie possibilità per completare il reparto. La scelta finale dovrebbe essere annunciata nei prossimi mesi.

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© Calcionews24.com - Bologna, caccia al difensore: Freytes soprassa Otavio, ma non mancano le alternative

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