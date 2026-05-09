Il Tar Toscana ha annullato la delibera del Comune di Grosseto che aveva prorogato le concessioni balneari fino al 31 dicembre 2024, stabilendo che la legge nazionale prevale. La decisione blocca di fatto le proroghe comunali e conferma che le concessioni potrebbero rimanere in vigore fino al 2027. La sentenza ha suscitato reazioni nel settore degli stabilimenti balneari, ancora in attesa di ulteriori sviluppi legali.

GROSSETO La sentenza del Tar Toscana che ha annullerebbe la delibera con cui il Comune di Grosseto aveva prorogato le concessioni balneari fino al 31 dicembre 2024 continua a far discutere il mondo degli stabilimenti balneari. Il pronunciamento dei giudici amministrativi, pubblicato nei giorni scorsi, accoglie infatti il ricorso dell’ Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato contro l’atto approvato dalla Giunta comunale nel dicembre 2023, riaprendo così il dibattito sulla validità delle proroghe e sulle future gare pubbliche previste dalla direttiva Bolkestein. Una decisione che riguarda da vicino circa sessanta concessionari tra Marina e Principina a Mare e che rischia di alimentare ulteriormente il clima di incertezza normativa che da anni accompagna il settore balneare italiano.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bolkestein, lo stop del Tar: "Vale la legge nazionale. Si lavora fino al 2027"

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