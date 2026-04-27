Lenti a contatto e bambini | da alternativa agli occhiali a strumento clinico

Da lapresse.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le lenti a contatto sono diventate un’opzione oltre gli occhiali per i bambini, offrendo la possibilità di muoversi e svolgere le attività quotidiane senza impedimenti. In passato considerate principalmente come un’alternativa estetica, oggi trovano anche applicazioni cliniche, migliorando la vista e il comfort dei più piccoli. La loro diffusione si è ampliata grazie a nuove tecnologie e a una maggiore attenzione alle esigenze dei giovani utenti.

Le lenti a contatto ormai non sono più soltanto un’alternativa agli occhiali, ma una soluzione che consente di sentirsi a proprio agio e di vivere la quotidianità con maggiore libertà. Il tema oggi però ha a che fare anche con una questione clinica sempre più rilevante: la crescita della miopia in età evolutiva e la necessità di intervenire tempestivamente con soluzioni sicure.  Le lenti a contatto di CooperVision. È in questo scenario che CooperVision ha ideato una proposta per il controllo della progressione miopica, che unisce a una tecnologia già validata il silicone idrogel, scelto perché in grado di garantire una lente con elevata trasmissibilità dell’ossigeno, comfort e filtro Uv integrato.🔗 Leggi su Lapresse.it

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