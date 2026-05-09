Biglietto anonimo contro La Cava e La Vardera | la Digos acquisisce le immagini dalle telecamere

Nella zona di via Garibaldi è stato trovato un biglietto anonimo lasciato sull’auto parcheggiata, scritto con una grafia incerta e presumibilmente modificata. La polizia ha preso in custodia le immagini delle telecamere di sorveglianza, dopo aver ricevuto la segnalazione. L’oggetto contiene poche parole e sembra essere stato scritto con l’intento di nascondere l’identità di chi lo ha lasciato.

Un foglio lasciato in bella vista sull’auto parcheggiata in via Garibaldi. Poche parole, scritte con grafia incerta, probabilmente alterata di proposito per rendere difficile qualsiasi riconoscimento. Ma sufficienti ad alzare ulteriormente la tensione nella già rovente campagna elettorale per le.🔗 Leggi su Messinatoday.it

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