Biennale Arte scontri a Venezia tra polizia e manifestanti pro-Pal
A Venezia, durante la Biennale Arte, si sono verificati scontri tra la polizia e manifestanti pro-Pal. Le tensioni sono esplose tra le persone presenti, con urla, spinte e insulti rivolti agli agenti. La manifestazione si è svolta all’interno dell’esposizione, che dal 1895 si dedica alle nuove tendenze artistiche. La situazione è rimasta sotto controllo, ma sono stati segnalati momenti di violenza e agitazione.
Grida, spinte, insulti e violenze contro la polizia all'esposizione che dal 1895 promuove le nuove tendenze artistiche. Alla Biennale di Venezia i manifestanti pro-Palesitina si sono scontrarti con le forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Gli attivisti intonavano cori contro Israele: in 2mila hanno provato ad avanzare in corteo per accedere, senza successo, ai padiglioni.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it
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