Biennale Arte scontri a Venezia tra polizia e manifestanti pro-Pal

A Venezia, durante la Biennale Arte, si sono verificati scontri tra la polizia e manifestanti pro-Pal. Le tensioni sono esplose tra le persone presenti, con urla, spinte e insulti rivolti agli agenti. La manifestazione si è svolta all’interno dell’esposizione, che dal 1895 si dedica alle nuove tendenze artistiche. La situazione è rimasta sotto controllo, ma sono stati segnalati momenti di violenza e agitazione.

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Grida, spinte, insulti e violenze contro la polizia all'esposizione che dal 1895 promuove le nuove tendenze artistiche. Alla Biennale di Venezia i manifestanti pro-Palesitina si sono scontrarti con le forze dell'ordine in tenuta antisommossa. Gli attivisti intonavano cori contro Israele: in 2mila hanno provato ad avanzare in corteo per accedere, senza successo, ai padiglioni.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Biennale Arte, scontri a Venezia tra polizia e manifestanti pro-Pal ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Venezia, Biennale Arte: scontri tra polizia e manifestanti a corteo pro PalVENEZIA – Momenti di tensione, questo pomeriggio, 8 5 maggio 2026, a Venezia, dove si sono registrati scontri tra la polizia di Stato e i... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Biennale Arte, scontri tra polizia e pro Pal a Venezia. Serrata anti-Israele, chiusi 20 padiglioni; Biennale Arte, scontri a Venezia tra polizia e manifestanti pro-Pal; Biennale Arte, scontri tra pro- Pal e polizia per la presenza di Israele; Biennale Venezia 2026, scontri tra polizia e manifestanti al corteo pro Pal. Biennale Arte, scontri tra polizia e pro Pal a Venezia. Serrata anti-Israele, chiusi 20 padiglioniTafferugli con i reparti della polizia in tenuta antisommossa sono stati registati nel tardo pomeriggio di oggi a Venezia quando i circa duemila (mille per la questura) manifestanti del corteo pro-Pal ... adnkronos.com Biennale Arte, scontri tra pro- Pal e polizia per la presenza di IsraeleIl vicepremier Matteo Salvini è il primo esponente del governo visitare la Biennale d'Arte di Venezia. Sulle polemiche e gli scontri dice: Secondo me la cultura e lo sport dovrebbero essere campi neu ... rainews.it Venezia unica al mondo, la sua Biennale d’Arte straordinaria. Oggi ho visitato i padiglioni di Venezia, Italia, Stati Uniti, Russia, Israele e Cina. Quanta bellezza, quanta energia, quanti giovani da tutto il mondo! “Non c’è nessun ‘si deve’ nell’arte, perché l’arte è l x.com Venezia, la Biennale d'Arte apre tra le polemiche. Ue invia seconda lettera: "No vetrina per Russia" reddit