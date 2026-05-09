Bergonzoni torna in scena dal 14 al 17 maggio

Dal 14 al 17 maggio si terrà al Teatro Bonci uno spettacolo di Alessandro Bergonzoni, che era stato annullato a novembre e successivamente rinviato. L'evento si svolgerà nelle stesse date previste in precedenza, dopo la decisione di recuperare le rappresentazioni. La rappresentazione si svolgerà in diverse serate, offrendo l'opportunità di vedere nuovamente l’artista sul palco.

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Lo spettacolo cesenate di Alessandro Bergonzoni annullato a novembre e rinviato, verrà recuperato al Teatro Bonci nelle serate dal 14 al 17 maggio. Con lo show " Arrivano i Dunque (Avannotti, sole Blu e la storia della giovane Saracinesca) l’artista bolognese – scrittore, performer, attore, autore e artista visivo – che dagli esordi si fa beffe del senso comune attraverso non sense e fantasmagorie verbali, prosegue la sua ricerca che conferma la vocazione comica, intrecciandola sempre di più alla passione civile. Con una scrittura surreale e profonda, Bergonzoni continua a esplorare i territori che in questi anni lo hanno visto partecipare attivamente, in prima persona, ad avvenimenti di interesse sociale, applicando la ".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Bergonzoni torna in scena dal 14 al 17 maggio ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Torna il "Festival della Famiglia", la terza edizione in scena dal 14 al 17 maggio. La presentazioneANCONA - Giunge alla terza edizione il “Festival della famiglia” promosso dall’Assessorato alla Famiglia e al Terzo Settore del Comune di Ancona in... Teatro, dal 25 aprile al 17 maggio in scena al Tram “Opera Zombi”‘Opera Zombi, nuova produzione Tram e Teatro dell’Osso, sarà in scena presso il Teatro Tram (via Port’Alba n. Altri aggiornamenti Si parla di: Bergonzoni torna in scena dal 14 al 17 maggio. Al teatro Valli Alessandro Bergonzoni con lo spettacolo Arrivano i dunqueREGGIO EMILIA – Sabato 9 maggio, alle ore 20.30, il palcoscenico del Teatro Municipale Valli di Reggio ospita Arrivano i dunque, scritto e interpretato da Alessandro Bergonzoni, che firma anche la r ... reggionline.com Alessandro Bergonzoni a La Spezia Estate Festival 2026Domenica 26 luglio, alle ore 21.30, in piazza Europa di La Spezia, nell'ambito di La Spezia Estate Festival è in scena Alessandro Bergonzoni con il suo spettacolo Arrivano i Dunque (Avannotti, sole ... mentelocale.it