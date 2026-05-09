Nella sfida tra Benevento e Arezzo, l’ex allenatore Bucchi ha commentato le ultime settimane come difficili, sottolineando l’obiettivo di chiudere la partita come squadra. La gara si è conclusa con la vittoria di misura del Benevento, 1-0. Con questa sconfitta, l’Arezzo si trova fuori dalla corsa per la Supercoppa, che vedrà confrontarsi Benevento e Vicenza sabato prossimo al ‘Romeo Menti’.

Tempo di lettura: 2 minuti Ritorno amaro al “Ciro Vigorito” per l’ex Bucchi. Arezzo sconfitto 1-0 e già fuori dalla lotta per la conquista della Supercoppa che sarà un affare tra Benevento e Vicenza che si affronteranno sabato prossimo al ‘Romeo Menti’. Queste le parole del tecnico dei toscani. PERIODO – “Le ultime sono state due settimane molto faticose dal punto di vista di gestione del gruppo. C’è stato un calo psicofisico della squadra che ha dovuto spingere al massimo fino all’ultima giornata. Qualcuno aveva problemi fisici. Avevo chiesto ai ragazzi di fare una gara seria. Era giusto così terminare da squadra. C’è stato qualche errore tecnico, noi abbiamo fatto la nostra gara”.🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Benevento-Arezzo, Bucchi: “Volevamo chiudere da squadra, ultime due settimane difficili”

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