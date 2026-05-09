Battocletti punta al record italiano nei 1500 al Pegaso Meeting di Firenze

La campionessa italiana di atletica si prepara a correre i 1500 metri al Pegaso Meeting di Firenze, in programma sabato 9 maggio allo stadio Ridolfi. Si tratta della sua prima gara stagionale all’aperto. In questa occasione saranno presenti anche altri atleti nazionali e internazionali, tra cui Leonardo Fabbri, Samuele Ceccarelli e Sara Fantini. La competizione vedrà coinvolti numerosi protagonisti provenienti da diversi paesi.

La campionessa azzurra farà il debutto stagionale all’aperto sabato 9 maggio allo stadio Ridolfi. In pista anche Leonardo Fabbri, Samuele Ceccarelli, Sara Fantini e tanti protagonisti internazionali. Diretta streaming su Atletica Italiana TV, canale dedicato della piattaforma SportFace TV Sarà Nadia Battocletti la grande protagonista del Pegaso Meeting di Firenze, in programma sabato 9 maggio allo stadio Ridolfi. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface. Se hai un dispositivo iOS, puoi scaricare l’app dall’App Store.🔗 Leggi su Sportface.it

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