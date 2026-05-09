In Basilicata, il politico Bigherati si unisce a Futuro Nazionale, rafforzando il progetto politico. La sua adesione fa parte di un processo che coinvolge anche il movimento culturale che si sta trasformando in una forza politica più strutturata. A Venosa, si cerca di capire chi sia il politico sostenuto dal Generale Vannacci, mentre si seguono i passaggi di questa evoluzione nel panorama politico locale.

? Domande chiave Chi è il politico sostenuto dal Generale Vannacci a Venosa?. Come si trasforma un movimento culturale in una forza politica strutturata?. Quali ruoli avranno Marroccoli e Bigherati nel territorio materano?. Perché l'adesione di Bigherati non è considerata una scelta improvvisata?.? In Breve Bigherati era tesserato dal movimento Il Mondo al Contrario dal 2024.. Antonio Marroccoli coordina l'organizzazione politica per la città di Matera.. Il generale Roberto Vannacci ha sostenuto Bigherati durante le passate amministrative.. Il progetto mira a consolidare la presenza politica tra Matera e Venosa.. Giulio Curatella ha annunciato ufficialmente l’ingresso di Marco Bigherati in Futuro Nazionale, un movimento che punta a consolidare la propria presenza politica tra Matera e Venosa.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Basilicata, Bigherati entra in Futuro Nazionale: cresce il progetto

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