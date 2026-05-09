Il 12 maggio alle 21, il Teatro Politeama ospiterà il concerto del Quintetto di Ottoni dell’Orchestra della Svizzera Romanda. L’evento rappresenta la conclusione di un percorso musicale per l’ensemble, che si esibirà sul palco della struttura. La serata vedrà la partecipazione di musicisti provenienti dalla regione francofona della Svizzera, pronti a presentare un programma musicale dedicato al pubblico locale.

Il 12 maggio alle 21 il Teatro Politeama ospita il concerto del Quintetto di Ottoni dell’ Orchestra della Svizzera Romanda. Tra i musicisti che lo compongono, c’è anche un poggibonsese, Andrea Bandini, naturalizzato svizzero, che torna a suonare nella città natale dopo aver girato il mondo insieme al suo trombone. "La decisione di lasciare Poggibonsi fu presa da mia madre – racconta –. Mio padre era venuto a mancare nel luglio del 1980 e io stavo tralasciando la mia passione. Mia madre ne parlò con Franco Ferrara, un grandissimo direttore d’orchestra con cui avevo suonato nel 1978 nell’Orchestra Giovanile Italiana e lui le suggerì: “Lo mandi a studiare fuori dall’Italia”.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Bandini suona al Politeama: "Qui si chiude un cerchio"

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