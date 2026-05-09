B Local Modena nasce il network di imprese B Corp per un impatto positivo sul territorio

Da ildenaro.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Modena è nata una rete di imprese certificate B Corp che si impegna su temi come circolarità, clima, comunità e cultura. La rete, promossa e coordinata da un gruppo di imprenditori locali, si propone di sviluppare iniziative concrete per favorire un impatto positivo sul territorio. In un momento segnato da diverse crisi, le imprese coinvolte collaborano per promuovere pratiche sostenibili e rafforzare il legame con la comunità.

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di Walter Sancassiani, co-promotore e coordinatore di B Local Modena In un contesto segnato da crisi multiple, a Modena una rete di imprese B Corp collaborano su circolarità, clima, comunità e cultura, promuovendo azioni concrete per il bene comune.  150426 La certificazione  B Corp  nasce circa 20 anni fa negli Stati Uniti come nuovo strumento di misurazione degli impatti di impresa e come movimento di imprese che perseguono come  purpose   benefici di bene comune, tramite la promozione di modelli di economia equa, inclusiva e rigenerativa sul territorio. Considerano l’approccio di  impresa  come forza positiva, adottando standard e strumenti gestionali in linea con la teoria del cambiamento e con i  17 Goals dell’Agenda 2030 Onu  ( www.🔗 Leggi su Ildenaro.it

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