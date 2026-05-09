Avellino i sogni per la città futura | il messaggio dell’Arcivescovo Aiello agli elettori

L’Arcivescovo di Avellino ha inviato un messaggio agli elettori della città, sottolineando il ruolo di ciascuno nel contribuire al futuro del territorio. Nel suo comunicato, evidenzia come i cittadini siano chiamati a riflettere sulla propria responsabilità nel costruire una comunità migliore, mantenendo saldo il legame tra valori spirituali e impegno civile. La sua voce invita a considerare il contributo di ogni individuo nel processo di sviluppo locale.

Pubblichiamo, di seguito, il comunicato dell’Arcivescovo di Avellino, Mons. Arturo Aiello.Siamo cittadini del cielo e, contemporaneamente, della terra: un cristiano è strabico per costituzione, pensa a edificare la città di Dio, ma collabora nello stesso tempo all’edificazione della città degli.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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