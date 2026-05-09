Autobotti solo per utenti in regola stretta di Aica dopo l’emergenza | Chi non si contrattualizza resterà fuori

Dopo la conclusione dello stato di emergenza idrica in Sicilia, il 9 maggio, le autorità locali modificano le regole per l’utilizzo delle autobotti nell’Agrigentino. D'ora in poi, solo gli utenti con contratti regolari potranno accedere al servizio, mentre chi non si sarà contrattualizzato resterà escluso. La nuova disposizione introduce un giro di vite sulla distribuzione dell’acqua tramite autobotte, in risposta alla gestione dell’emergenza appena conclusa.

Dopo la fine dello stato di emergenza idrica in Sicilia, che scade proprio oggi, sabato 9 maggio, cambia ufficialmente il sistema di gestione delle autobotti nell’Agrigentino. Arrivano le nuove regole operative fissate da Aica e Ati attraverso una delibera che introduce un periodo transitorio di.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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