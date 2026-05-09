Auto si schianta contro un muro all' alba | Giuseppe muore a 24 anni

Da napolitoday.it 9 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nella prima mattina di oggi, un incidente stradale si è verificato in via Settetermini a Boscoreale. Intorno alle 4, un'auto si è schiantata contro un muro, portando alla morte di un uomo di 24 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le verifiche del caso. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Questa notte, verso le 4, i carabinieri sono intervenuti a via Settetermini a Boscoreale per la segnalazione di un incidente stradale. Poco prima per cause ancora in corso di accertamento una Fiat Panda con a bordo tre ragazzi ha impattato contro un muro. All'arrivo dei militari sul posto era già.🔗 Leggi su Napolitoday.it

?
Hai trovato interessante questa notizia?Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori.

Notizie correlate

Muore a 35 anni, Marianna perde il controllo dell’auto e si schianta contro il muroMarsciano (Perugia), 3 aprile 2026 – Un drammatico incidente stradale si è verificato nella tarda serata di mercoledì a Papiano, una frazione del...

Con l’auto si schianta contro un muro. Grave 47enne, ferito anche l’amico. Paura all’alba lungo la Tiberinadi Fabrizio Paladino Un uomo residente a è il ferito più grave dell’incidente stradale avvenuto nelle prime ore di ieri mattina lungo la Tiberina,...

Contenuti e approfondimenti

Temi più discussi: Auto si schianta contro un camion in Transpolesana e finisce nel campo, grave un 28enne; Perde il controllo dell'auto, si schianta contro una macchina e si ribalta: l’incidente a Nichelino; Incidente a Civitavecchia: perde controllo dell'auto alla rotatoria e si schianta contro un muro; Un'auto si schianta contro un albero a Forlì, muoiono due ragazze e un'altra è gravissima.

auto si schianta controTorre annunziata, auto si schianta contro un muro: morto 24enne, altri due amici in ospedaleQuesta notte i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti a via Settetermini per la segnalazione di un sinistro stradale. Poco prima e per ... ilmattino.it

auto si schianta controAuto si schianta contro un muro, muore 24enne di Torre AnnunziataAuto si schianta contro un muro nella notte, morto 24enne di Torre Annunziata. Questa notte i carabinieri della sezione Radiomobile della Compagnia di Torre Annunziata sono intervenuti a via Setteterm ... lostrillone.tv

Cerca altre news e video sullo stesso tema.