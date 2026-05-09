Auto si schianta contro un muro all' alba | Giuseppe muore a 24 anni
Nella prima mattina di oggi, un incidente stradale si è verificato in via Settetermini a Boscoreale. Intorno alle 4, un'auto si è schiantata contro un muro, portando alla morte di un uomo di 24 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le verifiche del caso. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.
Questa notte, verso le 4, i carabinieri sono intervenuti a via Settetermini a Boscoreale per la segnalazione di un incidente stradale. Poco prima per cause ancora in corso di accertamento una Fiat Panda con a bordo tre ragazzi ha impattato contro un muro. All'arrivo dei militari sul posto era già.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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