Auto si schianta contro un muro all' alba | Giuseppe muore a 24 anni

Nella prima mattina di oggi, un incidente stradale si è verificato in via Settetermini a Boscoreale. Intorno alle 4, un'auto si è schiantata contro un muro, portando alla morte di un uomo di 24 anni. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le verifiche del caso. La dinamica esatta dell’accaduto è ancora in fase di accertamento.

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