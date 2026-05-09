In Australia, ogni anno circa 14 persone senza dimora perdono la vita nei parchi pubblici. Nonostante le nuove costruzioni e i interventi di assistenza, i decessi continuano a verificarsi in questi spazi aperti. Sono stati sollevati dubbi sul motivo per cui il sistema di protezione non riesca a prevenire queste morti, anche in situazioni di emergenza come quella di un neonato in difficoltà.

? Punti chiave Perché le nuove costruzioni non fermano i decessi nei parchi?. Come può un neonato morire senza che il sistema intervenga?. Chi deve rispondere del fallimento dei servizi di assistenza sociale?. Quanto tempo serve per colmare il divario delle liste d'attesa?.? In Breve Tra il 2010 e il 2020, 54 senzatetto sono morti in aree verdi pubbliche.. 85 decessi sono avvenuti in zone naturali isolate come deserti e spiagge.. L'aspettativa di vita dei senzatetto è inferiore di 30 anni rispetto alla popolazione.. Solo 6.000 unità abitative su 55.000 previste sono state realizzate entro il 2024.. Quattordici persone senza dimora perdono la vita ogni anno in parchi pubblici o zone rurali australiane secondo un’analisi dei registri correttoriali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Australia, l’allarme dei dati: 14 senzatetto muoiono ogni anno nei parchi

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