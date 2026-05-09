Una tenda bianca a cupola, con capacità di circa 270 spettatori, ha ospitato recentemente Nicole e Martin, una coppia di attori-acrobati di fama internazionale. Questi artisti sono in grado di recitare in sette lingue e si spostano in tutta Europa a bordo di carrozzoni in legno, esibendosi in spettacoli che combinano elementi di teatro e acrobazia. La loro presenza ha attirato un pubblico vario e curioso, interessato alle performance di questa coppia itinerante.

Una grande tenda bianca a cupola, in grado di ospitare fino a 270 spettatori, e una coppia internazionale di attori-acrobati capaci di recitare in 7 lingue diverse, che girano per l’Europa con dei caratteristici carrozzoni in legno. Una compagnia che prende la magia delle antiche fiabe popolari e dà loro un volto nuovo, raccontandole con un linguaggio semplice e diretto, scenografie essenziali ma efficaci, e soprattutto con una tecnica che intreccia in modo suggestivo recitazione, musica, balli, canti, acrobazie e numeri di giocoleria. Sono arrivati in Brianza Nicole&Martin, compagnia teatrale svizzera indipendente fondata dagli attori...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Attori tra fiabe e acrobazie, sono arrivati Nicole & Martin

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