Asti la salute in piazza | screening e lezioni salvavita ad Asti

Ad Asti si sono svolti eventi dedicati alla salute pubblica, con sessioni di screening gratuiti per l'epatite C e lezioni pratiche di rianimazione cardiopolmonare aperte alla cittadinanza. Le iniziative sono state organizzate in piazza, permettendo ai partecipanti di ricevere informazioni e assistenza immediata. Durante gli eventi sono stati illustrati i metodi di intervento in caso di emergenza e sono stati effettuati controlli sanitari senza costi.

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? Domande chiave Cosa si può imparare oggi sulla rianimazione cardiopolmonare in piazza?. Come funzionano i nuovi screening gratuiti per l'epatite C ad Asti?. Quali tecniche di comunicazione ipnotica usano gli infermieri per gestire il dolore?. Perché l'infermiere di famiglia è fondamentale per evitare l'intasamento degli ospedali?.? In Breve Evento in Piazza della Libertà dalle 10:00 alle 17:00 di sabato 9 maggio 2026.. Collaborazione tra Ordine Infermieristica, Asl AT e Università degli Studi di Torino.. Saluti istituzionali previsti per le ore 11:30 con le autorità locali.. Focus su screening epatite C, salute cardiovascolare e gestione pavimento pelvico.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asti, la salute in piazza: screening e lezioni salvavita ad Asti ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Asti: HPV, screening e vaccini gratis per tutelare la salute. Chi puòAsti si Mobilita Contro l’HPV: Screening e Vaccinazioni Gratuite per una Prevenzione Rinforzata Il 4 marzo, in occasione della Giornata Mondiale... Vini italiani in Cina: Asti e Moscato d’Asti raddoppiano le vendite"Ci troviamo presso Palazzo Gastaldi, che è la sede storica del Consorzio per la tutela della Asti. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Aziende virtuose: quando la salute inizia in ufficio e nelle fabbriche; Alla Farmacia Don Bosco di Asti a maggio servizi gratuiti tra salute e bellezza ed importanti novità per i tuoi esami del sangue; In piazza a Torino per salvaguardare la sanità pubblica; Asti Pride 2026: Diritti alla felicità per l’11 luglio. Asl Asti. Visionari: i pazienti al centro di un nuovo progetto di salute mentaleI pazienti sono protagonisti, ideatori e produttori di un dispositivo narrativo cross-mediale per web, radio e televisione. Preliminare alla costruzione sarà un Corso di formazione per 12 pazienti per ... quotidianosanita.it Asl Asti. Diabete Day 2018, l’informazione viaggia sulla Dolcezza delle note, presente anche il Ministero della SaluteDopo la performance della violinista Agnese Ferraro, l’intervento di Paola Pisanti del Ministero della Salute. Accettiamo ogni giorno la sfida per garantire tutti i servizi che consentono la presa in ... quotidianosanita.it Giornata internazionale dell’infermiere: oggi Asti celebra la professione in piazza della Libertà x.com