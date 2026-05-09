Asta Villa Serena | il castello di San Nicola vale oltre 4 milioni

Un castello di San Nicola, che da anni rimane chiuso, è stato messo all’asta e il suo valore è stato stimato oltre i 4 milioni di euro. La villa, conosciuta anche come Villa Serena, ha attirato l’attenzione per il suo valore superiore rispetto a un hotel di dimensioni simili. Negli anni, questa residenza ha ospitato figure di rilievo durante le estati, contribuendo alla sua notorietà. La vendita si è svolta in un’asta pubblica, coinvolgendo diversi offerenti.

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? Punti chiave Chi erano gli ospiti illustri che sceglievano questa villa ogni estate?. Come può un immobile chiuso da anni valere tre volte un hotel?. Perché la valutazione supera di gran lunga quella dei resort costieri?. Quali investitori potrebbero puntare ai 3 milioni richiesti per l'asta?.? In Breve Asta fissata il 15 settembre presso la sede dell'associazione dei notai di Pesaro.. Valutazione complessiva di 4.465.000 euro con offerta minima di 3.348.000 euro.. Villa storica del 1870 con 1000 metri quadrati e antiche neviera e cariatidi.. Ex rifugio per ospiti illustri come Maurizio Pollini e l'architetto Gae Aulenti.. Il tribunale di Pesaro ha fissato la prima asta per il complesso di Villa Serena a San Nicola il 15 settembre presso la sede dell’associazione dei notai.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Asta Villa Serena: il castello di San Nicola vale oltre 4 milioni ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Leggi anche: Villa Serena va all’asta: limonaia, piscina e altro. Offerta minima 3,3 milioni Leggi anche: Perugia, il castello del matrimonio di mezza città è all'asta: quanti milioni di euro servono per comprarlo Aggiornamenti e contenuti dedicati Si parla di: Villa Serena va all’asta: limonaia, piscina e altro. Offerta minima 3,3 milioni; Villa Serena va all’asta | limonaia piscina e altro Offerta minima 3,3 milioni. Villa Serena va all’asta: limonaia, piscina e altro. Offerta minima 3,3 milioniLa costruzione, nell’area di San Nicola a Pesaro, richiama un piccolo castello e risale al 1870. Il periodo d’oro è legato alle grandi stagioni del Rof. Poi la morte del titolare ... ilrestodelcarlino.it