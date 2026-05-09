Due liste civiche si presentano alle prossime elezioni comunali, sfidando il sindaco uscente. Il primo cittadino ha deciso di azzerare la sua giunta comunale, senza spiegare i motivi di questa scelta. In corsa ci sono candidati che guidano le nuove formazioni civiche, ma i loro nomi non sono stati ancora diffusi ufficialmente. La campagna elettorale si svolge in un clima di incertezza e confronto pubblico.

? Domande chiave Perché Giuseppe Minnei ha deciso di azzerare la sua giunta comunale?. Chi sono i candidati che guidano le nuove liste civiche?. Come cambierà la gestione del territorio con i nuovi programmi elettorali?. Quali profili professionali rappresenteranno il consiglio comunale di Assolo?.? In Breve Votazioni previste per i giorni 7 e 8 giugno nel comune di Assolo.. Maria Giovanna Cambuli guida la lista Vivere Assolo con Alessandro Serra e Gian Salvatore Cauli.. Antonietta Sedda presenta la lista Assolo per un domani con Agostino Sedda e Chiara Usai Osaro.. Minnei ha azzerato la giunta precedente scatenando la nascita di due nuove liste civiche.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Assolo, sfida elettorale: due liste civiche sfidano il sindaco uscente

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