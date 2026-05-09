Assolo sfida elettorale | due liste civiche sfidano il sindaco uscente
Due liste civiche si presentano alle prossime elezioni comunali, sfidando il sindaco uscente. Il primo cittadino ha deciso di azzerare la sua giunta comunale, senza spiegare i motivi di questa scelta. In corsa ci sono candidati che guidano le nuove formazioni civiche, ma i loro nomi non sono stati ancora diffusi ufficialmente. La campagna elettorale si svolge in un clima di incertezza e confronto pubblico.
? Domande chiave Perché Giuseppe Minnei ha deciso di azzerare la sua giunta comunale?. Chi sono i candidati che guidano le nuove liste civiche?. Come cambierà la gestione del territorio con i nuovi programmi elettorali?. Quali profili professionali rappresenteranno il consiglio comunale di Assolo?.? In Breve Votazioni previste per i giorni 7 e 8 giugno nel comune di Assolo.. Maria Giovanna Cambuli guida la lista Vivere Assolo con Alessandro Serra e Gian Salvatore Cauli.. Antonietta Sedda presenta la lista Assolo per un domani con Agostino Sedda e Chiara Usai Osaro.. Minnei ha azzerato la giunta precedente scatenando la nascita di due nuove liste civiche.🔗 Leggi su Ameve.eu
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