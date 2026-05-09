Assoli di musica e pensiero | applausi per il jazz malinconico nell' ouverture di Popsophia 2026
A Ancona, la manifestazione Popsophia 2026 ha preso il via con una serata dedicata al jazz malinconico, che ha coinvolto il pubblico presente nel Ridotto. La serata ha visto esibizioni musicali e momenti di riflessione, creando un legame tra musica, filosofia e improvvisazione. Il pubblico ha applaudito gli artisti, dimostrando entusiasmo e partecipazione durante l’evento.
ANCONA – Popsophia apre nel segno del jazz e conquista il pubblico del Ridotto con una serata capace di intrecciare musica, filosofia e improvvisazione. Ad accompagnare l’esordio del festival per la prima volta un esperimento che ha segnato una data zero raccogliendo applausi e apprezzamento: la.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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A maggio ad Ancona è ancora tempo di "Popsophia": un viaggio attraverso il pensiero filosofico, il cinema e la musicaDall’8 al 10 maggio 2026, il Teatro delle Muse di Ancona ospiterà la nuova edizione di Popsophia.