Assoli di musica e pensiero | applausi per il jazz malinconico nell' ouverture di Popsophia 2026

A Ancona, la manifestazione Popsophia 2026 ha preso il via con una serata dedicata al jazz malinconico, che ha coinvolto il pubblico presente nel Ridotto. La serata ha visto esibizioni musicali e momenti di riflessione, creando un legame tra musica, filosofia e improvvisazione. Il pubblico ha applaudito gli artisti, dimostrando entusiasmo e partecipazione durante l’evento.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui