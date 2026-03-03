Google ha lanciato una nuova funzione chiamata AI Overview, che fornisce risposte sintetiche alle ricerche attraverso un breve testo generato dall’intelligenza artificiale. Questa novità sostituisce le tradizionali pagine web con una sintesi automatica, lasciando gli utenti alla ricerca di metodi per accedere alle pagine originali. La funzione viene proposta come un modo per ottenere risposte rapide senza dover cliccare sui risultati classici.

Google ha introdotto AI Overview, una funzione che sintetizza le risposte alle ricerche in un breve testo generato dall’intelligenza artificiale. Questo strumento, lanciato nel 2024, trasforma l’esperienza di ricerca: invece di guidare l’utente verso i siti, Google fornisce direttamente un riassunto, comportandosi quasi come un assistente virtuale. Sebbene pensato per velocizzare l’accesso alle informazioni, il riquadro è stato criticato da chi preferisce esplorare personalmente le pagine web. Per tornare a una ricerca tradizionale, la soluzione più semplice è cliccare sulla scheda “ Web ”, che appare subito sotto la barra di ricerca insieme a “ Immagini ” o “ Notizie ”. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Stanco delle risposte automatiche di Google? Ecco il trucco per tornare alle pagine reali (che nessuno ti rivela)

