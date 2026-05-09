Nella serata di ieri, venerdì 8 maggio 2026, su Rai1 MilleunaCover Sanremo interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Grande Fratello Vip conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Ore 14 Sera intrattiene.000 spettatori pari al %. Su Italia1 The Amazing Spider-Man incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 The Old Oak segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 gli Internazionali d’Italia ottengono.000 spettatori (%). Sul Nove Fratelli di Crozza raduna.000 spettatori con il %. Sul 20 Monkey Man fa sintonizzare.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 8 Maggio 2026

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