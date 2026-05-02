Venerdì 1 maggio 2026, su Rai1, il programma Someone Like You – L’Eco del Cuore è stato seguito da un certo numero di spettatori, con una percentuale di share non specificata. La trasmissione ha attirato l’attenzione del pubblico durante la serata. I dati di ascolto sono stati diffusi dall’azienda di rilevazione del settore televisivo.

Nella serata di ieri, venerdì 1 maggio 2026, su Rai1 Someone Like You – L’Eco del Cuore interessa.000 spettatori pari al % di share. Su Canale5 Il Diavolo veste Prada conquista.000 spettatori con uno share del %. Su Rai2 Delitti in Paradiso intrattiene.000 spettatori pari al % e Oltre il Paradiso.000 spettatori pari al %. Su Italia1 Spider-Man – No Way Home incolla davanti al video.000 spettatori con il %. Su Rai3 il Concerto del Primo Maggio segna.000 spettatori (%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza.000 spettatori (%). Su La7 Propaganda Live raggiunge.000 spettatori e il %. Su Tv8 MasterChef ottiene.000 spettatori (%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza raduna.🔗 Leggi su Davidemaggio.it

© Davidemaggio.it - Ascolti TV | Venerdì 1 maggio 2026

È SUCCESSO ORA! La decisione di Rai 1 che cambia tutto al paradiso delle signore

Notizie correlate

Ascolti TV Venerdì 1 Maggio 2026: i dati Auditel della prima serataAscolti TV 1 Maggio 2026 – Stai cercando chi ha vinto ieri sera in tv? Sei nel posto giusto.

Ascolti tv venerdì 1 maggio: Someone like you, Il diavolo veste Prada, ConcertoneAscolti tv venerdì 1 maggio 2026: auditel e share dei programmi di ieri ASCOLTI TV – Qual è stato il programma più visto in tv di ieri sera, venerdì...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Palinsesti Rai e Mediaset, come cambiano venerdì 1 maggio; Ascolti tv 24 aprile 2026: Dalla Strada al Palco (18.8%), Grande Fratello Vip (17%), Affari Tuoi, La Ruota ...; Ascolti Tv ieri (24 aprile): il Grande Fratello Vip cresce ma Dalla strada al palco resiste. De Martino vince con Gerry Scotti; Ascolti tv di ieri 24 aprile: vince Dalla Strada al Palco (18.8%) e tiene il Gf Vip (17%), Quarto Grado al 6.3%.

Ascolti tv venerdì 1 maggio: Someone like you, Il diavolo veste Prada, ConcertoneAscolti tv 1 maggio 2026: I dati Auditel e lo share dei programmi di ieri sera (venerdì) | Qual è il programma più visto della serata ... tpi.it

Ascolti TV 1 maggio, chi ha vinto tra il Concerto del Primo Maggio, il Diavolo veste Prada e L’eco del cuoreChi ha vinto tra il film di Rai1 L'eco del cuore, il Concerto del Primo Maggio in onda su Rai3 e Il diavolo veste Prada in onda su Canale5 ... fanpage.it

| ‘Ma’’ (canzone) ha superato 2 MILIONI di ascolti su #Spotify ! È la 5ª canzone dell’album e la 1ª non singolo a raggiungere questo risultato. x.com

8xmille.it. . Abbiamo bisogno di qualcuno che ascolti, sia presente, sia guida… e se vi dicessi che, anche se non sempre ce ne accorgiamo, è già tra noi - facebook.com facebook