Artigiani in aula L’arte bianca da tramandare
Si è conclusa presso l’istituto un’iniziativa dedicata agli artigiani dell’arte bianca, coinvolgendo professionisti che hanno condiviso le proprie competenze con gli studenti. Durante l’evento, sono stati illustrati metodi tradizionali di lavorazione e ricette tramandate nel tempo. Le lezioni si sono svolte in aula, con la partecipazione di artigiani che si sono messi a disposizione per trasmettere saperi pratici e tecniche antiche.
Mani in pasta, ricette della tradizione e artigiani dietro la cattedra. Si è conclusa all’ istituto alberghiero Datini la seconda edizione del progetto dedicato all’ arte bianca pratese, un percorso che ha portato nelle aule professionisti del territorio per insegnare agli studenti i segreti dei mestieri legati a pane, pasticceria e pasta fresca. Il progetto, articolato in tre fasi, ha coinvolto complessivamente 17 artigiani che hanno realizzato 26 laboratori pratici tra le classi di cucina e pasticceria. Protagonisti panificatori, pastai e maestri pasticceri che ogni giorno tengono viva una delle tradizioni gastronomiche più conosciute del territorio.🔗 Leggi su Lanazione.it
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Panoramica sull’argomento
Temi più discussi: Artigiani in aula. L’arte bianca da tramandare; Artigiani in classe, a Pergine l’evento conclusivo del progetto che ha coinvolto 300 ragazzi; Attività storiche e maestri artigiani di Badia Polesine premiati.
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