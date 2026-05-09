Artigiani in aula L’arte bianca da tramandare

Si è conclusa presso l’istituto un’iniziativa dedicata agli artigiani dell’arte bianca, coinvolgendo professionisti che hanno condiviso le proprie competenze con gli studenti. Durante l’evento, sono stati illustrati metodi tradizionali di lavorazione e ricette tramandate nel tempo. Le lezioni si sono svolte in aula, con la partecipazione di artigiani che si sono messi a disposizione per trasmettere saperi pratici e tecniche antiche.

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