Artegna | nuovi totem trilingue per riscoprire la memoria del 1976

A Artegna sono stati installati nuovi totem trilingue che ripercorrono gli eventi del terremoto del 1976. I dispositivi forniscono informazioni in italiano, friulano e inglese, con l’obiettivo di valorizzare la memoria storica e promuovere il turismo nella zona. La scelta del lingua friulana si basa sull’importanza di preservare e diffondere il patrimonio culturale locale. I totem sono stati collocati in punti strategici del centro storico.

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