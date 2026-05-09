Artegna | nuovi totem trilingue per riscoprire la memoria del 1976
A Artegna sono stati installati nuovi totem trilingue che ripercorrono gli eventi del terremoto del 1976. I dispositivi forniscono informazioni in italiano, friulano e inglese, con l’obiettivo di valorizzare la memoria storica e promuovere il turismo nella zona. La scelta del lingua friulana si basa sull’importanza di preservare e diffondere il patrimonio culturale locale. I totem sono stati collocati in punti strategici del centro storico.
? Domande chiave Come può il ricordo del terremoto trasformarsi in una risorsa turistica?. Perché il friulano è stato scelto per i nuovi totem informativi?. Come faranno i giovani residenti a diventare custodi della memoria locale?. Cosa offre il nuovo infopoint digitale per scoprire la storia di Artegna?.? In Breve Assessore Barbara Zilli sottolinea la rinascita di Artegna tramite investimenti strategici in cultura.. I totem offrono informazioni in italiano, inglese e lingua friulana per i turisti.. Il progetto coinvolge i giovani residenti come custodi della memoria storica locale.. L'iniziativa prepara il territorio al cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976.🔗 Leggi su Ameve.eu
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