Al Teatro Alaleona si svolgerà la finale mondiale del concorso canoro dedicato ai giovani talenti, il ‘Belcanto International Awards’. L’evento riunisce partecipanti provenienti da diversi Paesi e si concentra sulla selezione del miglior cantante emergente. La competizione si svolgerà in una giornata dedicata alle esibizioni dal vivo, con la presenza di giurie internazionali e pubblico interessato.

Si terrà al Teatro Alaleona, la finale mondiale del concorso canoro per giovani talenti ‘Belcanto International Awards’. L’evento è fissato per domani 10 maggio con inizio alle 14,30 gli ospiti si esibiranno uno ad uno poi la giuria tecnica decreterà il vincitore di dell’edizione 2026 del concorso. L’Amministrazione di Montegiorgio ha concesso la struttura sia perché si tratta di un concorso per talenti emergenti, perché si tratta di una vetrina internazionale per il teatro montegiorgese; ma anche e soprattutto perché dal sempre l’assessore alla cultura Michela Vita, sostiene il valore storico che lega Montegiorgio alla musica. Senza...🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Arriva il ’Belcanto international awards’, finale mondiale di scena al teatro Alaleona

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