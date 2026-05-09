Arisa a Villa Arconati il set d’eccezione per il video di Rugiada
Il 9 maggio 2026, a Villa Arconati si è svolto il set per il videoclip del nuovo singolo di Arisa, intitolato “Rugiada”. La cantante ha scelto questa location per le riprese del video, che si è svolto in una giornata dedicata alla realizzazione delle scene. La produzione ha coinvolto diversi professionisti e tecnici per l’allestimento e le riprese nell’ambiente storico della villa.
Castellazzo di Bollate, 9 maggio 2026 – Un set d’eccezione per Arisa, protagonista a Villa Arconati del video realizzato per il suo nuovo singolo inedito “Rugiada”. La clip, diretta da Silvia Violante Rouge, è stato girato interamente fra interni ed esterni della splendida residenza milanese, sede anche di un apprezzato festival musicale nel cui programma, quest’anno, spicca proprio il nome dell’interprete lucana (ma nata a Genova). Le immagini. Arisa è protagonista assoluta di un immaginario sospeso tra sogno e realtà: da un lato l a reggia, sontuosa ed elegante; dall'altro un'attitudine spontanea e giocosa, quasi fanciullesca, che la porta a pattinare tra le sale, correre nel prato, pescare in un ruscello.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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