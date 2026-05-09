Arisa a Villa Arconati il set d’eccezione per il video di Rugiada

Il 9 maggio 2026, a Villa Arconati si è svolto il set per il videoclip del nuovo singolo di Arisa, intitolato “Rugiada”. La cantante ha scelto questa location per le riprese del video, che si è svolto in una giornata dedicata alla realizzazione delle scene. La produzione ha coinvolto diversi professionisti e tecnici per l’allestimento e le riprese nell’ambiente storico della villa.

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Castellazzo di Bollate, 9 maggio 2026 – Un set d’eccezione per Arisa, protagonista a Villa Arconati del video realizzato per il suo nuovo singolo inedito “Rugiada”. La clip, diretta da Silvia Violante Rouge, è stato girato interamente fra interni ed esterni della splendida residenza milanese, sede anche di un apprezzato festival musicale nel cui programma, quest’anno, spicca proprio il nome dell’interprete lucana (ma nata a Genova). Le immagini. Arisa è protagonista assoluta di un immaginario sospeso tra sogno e realtà: da un lato l a reggia, sontuosa ed elegante; dall'altro un'attitudine spontanea e giocosa, quasi fanciullesca, che la porta a pattinare tra le sale, correre nel prato, pescare in un ruscello.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Arisa, a Villa Arconati il set d’eccezione per il video di “Rugiada” ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Il Diavolo veste Prada 2, visite guidate sul set di Villa ArconatiVisite guidate esclusive su uno dei set del film più atteso e amato dell'anno, "Il diavolo veste Prada 2": dal 4 all'8 maggio Fondazione Augusto... Festival di Villa Arconati. Da Arisa ai Gipsy Kings. La calda estate in musicaDal festival di Sanremo a quello di Villa Arconati, Arisa è una delle protagoniste della 38esima edizione del festival che ormai da quasi quattro... Contenuti e approfondimenti Arisa, Rugiada è il nuovo singolo: il video a Villa Arconati e tutte le date del tour 2026Arisa pubblica Rugiada, nuovo singolo da Foto Mosse. Video a Villa Arconati e tour 2026 da Roma a Milano, Napoli, Bari, Palermo. Tutte le date. lifestyleblog.it Festival di Villa Arconati. Da Arisa ai Gipsy Kings. La calda estate in musicaDal festival di Sanremo a quello di Villa Arconati, Arisa è una delle protagoniste della 38esima edizione del festival che ormai da quasi quattro decenni porta nel giardino della Villa la musica ... ilgiorno.it