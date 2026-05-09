Arezzo la fuga da Rosy Boa | Ho da fare… e dopo 5 minuti spunta il video velenoso

Arezzo è protagonista di una vicenda che ha visto una fuga di una persona dalla galleria Rosy Boa di via Cesalpino, con un messaggio che indicava di avere impegni e di dover andare via. Pochi minuti dopo, è stato pubblicato un video che ha alimentato tensioni, mentre sulla piattaforma social sono comparsi commenti e attacchi tra alcuni utenti. La situazione ha attirato l’attenzione di testimoni e dei media locali.

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