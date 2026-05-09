Arezzo la fuga da Rosy Boa | Ho da fare… e dopo 5 minuti spunta il video velenoso
Arezzo è protagonista di una vicenda che ha visto una fuga di una persona dalla galleria Rosy Boa di via Cesalpino, con un messaggio che indicava di avere impegni e di dover andare via. Pochi minuti dopo, è stato pubblicato un video che ha alimentato tensioni, mentre sulla piattaforma social sono comparsi commenti e attacchi tra alcuni utenti. La situazione ha attirato l’attenzione di testimoni e dei media locali.
Dalla galleria Rosy Boa di via Cesalpino a Facebook in tempo record: Ceccarelli attacca, Gamurrini lo rincorre e la campagna elettorale diventa una serie tv di quartiere AREZZO – Altro che confronto elettorale: ormai la campagna aretina pare una puntata speciale di “Chi l’ha visto?”, ma coi candidati ancora vivi e vegeti che si cercano tra via Cesalpino e Piazza San Michele.?? La miccia l’ha accesa il candidato sindaco Vincenzo Ceccarelli con un video pubblicato su Facebook dove attacca la destra cittadina accusandola di criticare opere che “anche loro hanno fatto”. Nel mirino, la caserma della Polizia Locale e gli ormai leggendari lavori di via Fiorentina, definiti “sciagurati e costosissimi”.🔗 Leggi su Lortica.it
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