Area marina protetta nuovo mezzo tecnologico per il monitoraggio dei fondali

Nell’area marina protetta di Porto Cesareo è stato introdotto un nuovo mezzo tecnologico per il monitoraggio dei fondali. Si tratta di un dispositivo che permette di controllare in modo più efficace le condizioni del fondale marino, contribuendo alla tutela dell’ambiente marino. Questa innovazione si aggiunge alle attività di sorveglianza e gestione dell’area, con l’obiettivo di preservare le caratteristiche naturali dell’area protetta.

PORTO CESAREO – La tutela e il controllo dei fondali grazie alle nuove tecnologie e all’innovazione al servizio del mare e in questo caso dell’area marina protetta di Porto Cesareo. Il ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica con il supporto scientifico di Ispra, e grazie ai fondi.🔗 Leggi su Lecceprima.it

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