Anticipazioni Un Posto al Sole 11-15 maggio | tensione alle stelle Marina fa una scelta di nascosto e le conseguenze sono pesanti

Le anticipazioni di “Un Posto al Sole” per le puntate in onda dall’11 al 15 maggio rivelano una settimana carica di tensioni, segreti e decisioni destinate a cambiare gli equilibri a Palazzo Palladini. Al centro della scena troviamo Marina, sempre più a disagio per la presenza crescente di Greta nella sua vita e in quella. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Un posto al sole anticipazioni dal 14 al 18 febbraio: Ferri chiude con Marina e mette gli occhi su Chiara.🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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