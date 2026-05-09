Anteprima nazionale a Jesi per Il Principe della Follia film girato nelle Marche scritto e diretto da Dario D’Ambrosi
Martedì 12 maggio alle 20.30 si terrà l’anteprima nazionale del film “Il Principe della Follia” presso il Cinema Multiplex Giometti di Jesi. Il film, scritto e diretto da Dario D’Ambrosi, è stato girato nelle Marche. L’autore sarà presente durante la proiezione. La produzione è curata da Red Post Production S.
JESI - Anteprima nazionale martedì 12 maggio alle 20.30 al Cinema Multiplex Giometti di Jesi per il film “Il Principe della Follia”, scritto e diretto da Dario D’Ambrosi, presente in sala, e prodotto da Red Post Prodction S.r.l. con il sostegno di Regione Marche, Fondazione Marche Cultura e della.🔗 Leggi su Anconatoday.it
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