L’Antellese conquista il suo primo trofeo ufficiale, aggiudicandosi la Coppa Toscana. La squadra, al suo primo anno di attività, riesce a portare a casa un titolo importante nel calcio regionale. La vittoria rappresenta un traguardo significativo per il club e i suoi sostenitori. La coppa viene consegnata dopo la finale disputata contro un avversario di livello, confermando il successo della squadra durante tutta la stagione.

Fantastico triplete dell’Antellese che al suo primo anno di attività entra di diritto nella storia del calcio toscano. La formazione biancorossa del comune di Bagno a Ripoli, già vincitrice del campionato di Terza Categoria e della Coppa Provinciale Fringuelli, solleva al cielo anche il Trofeo Regionale, travolgendo 7-0 i grossetani del Capalbio. Davanti ad una splendida cornice di pubblico, con quasi 200 tifosi giunti da Capalbio, è andata in scena allo stadio Bozzi di Firenze la finalissima di Coppa di Terza Categoria. La sfida decisiva si è disputata in un clima festoso e coreografico fra le due tifoserie che hanno esaltato i veri valori genuini e di sana rivalità sportiva del calcio dilettanti.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Antellese cala il triplete. Arriva la Coppa Toscana

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