Calcio Terza categoria Coppa Capalbio battuto A Firenze vince l’Antellese

Nel calcio di Terza Categoria, l’Antellese ha vinto la finale regionale della coppa al campo Bozzi di Firenze, battendo il Capalbio. La squadra fiorentina è riuscita a prevalere con un risultato netto, grazie anche a una prestazione significativa di uno dei suoi giocatori, Samuele Manetti. La partita si è svolta davanti a un pubblico presente al campo, conclusa con la vittoria della formazione di casa.

È trionfo Antellese al Bozzi di Firenze. Trascinata da un super Samuele Manetti, la compagine fiorentina si aggiudica nettamente la finale della fase regionale della Coppa di Terza Categoria contro il Capalbio. Finisce 7-0 con poker di Manetti (3’, 10’, 56’ e 64’) e reti di D’Angelo (53’), Posarelli (88’) e Camiciottoli (94’). Troppo il divario tra le due formazioni nella finalissima regionale tra le vincitrici delle rispettive coppe provinciali di Terza categoria. I fiorentini si sono dimostrati una corazzata, vincendo già il campionato, la coppa provinciale ed ora quella regionale. Per il Capalbio almeno la soddisfazione di aver lottato. Capalbio: Galeazzi, Angeli, Sabatini, Amoroso, Franceschini, Nita Dragos, Cruciani, Conti, Francavilla, Nucci, Serafini.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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